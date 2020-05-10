تسجيل 165 وفاة بكورونا بإيطاليا بانخفاض كبير لمعدل الوفيات اليومي

سجلت إيطاليا تراجعا ملموسا لمعدل ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا على أساس يومي، حيث تم رصد 165 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية. وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية اليوم الأحد، إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 165 حالة جديدة، وبلغ 30560.
ويشير هذا الرقم إلى تراجع لافت لمعدل الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا على أساس يومي مقارنة مع الأيام السابقة، حيث سجلت في البلاد حسب الإحصائية المنشورة يوم الجمعة 243 حالة جديدة، والسبت 194. ويمثل المعدل الجديد أقل ارتفاع للوفيات جراء فيروس كورونا في إيطاليا منذ 9 مارس.
وذكرت هيئة الدفاع المدني أن حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 802، مقارنة مع 1327 الجمعة و1083 السبت، ليصل العدد الإجمالي إلى 219070.
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