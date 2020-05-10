اليونان تمدد الحجر المفروض على مخيمات المهاجرين

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اثينا: أعلنت اليونان الأحد تمديد الحجر المفروض منذ آذار/مارس على مخيمات المهاجرين حتى 21 أيار/مايو، بعد أن كان يفترض رفعه الاثنين.

وقالت وزارة الهجرة واللجوء في بيان إنه "تم تمديد تدابير الحجر للأشخاص المقيمين في مخيمات المهاجرين ومراكز الاستقبال في اليونان حتى 21 أيار/مايو".

ولم تشرح الوزارة سبب اتخاذ القرار الذي جاء عقب ستة أيام من بدء تخفيف التدابير المفروضة في البلاد لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسجلت في كامل اليونان 2710 إصابة و151 وفاة جراء كوفيد-19.

وحتى الآن، لم تسجل أي إصابة في مخيمات جزر بحر إيجه، وفق السلطات. في المقابل، أقفل في البرّ الرئيسي مخيمان وفندق يقيم فيهم طالبو لجوء في نيسان/أبريل بعد تأكد وجود إصابات فيهم.

والأربعاء، رحبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتراجع عدد المهاجرين على الجزر اليونانية "لأول مرة" منذ كانون الثاني/يناير 2019.

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وطالبت المفوضية أثينا بتسريع العمل على دمج اللاجئين بالتوازي مع مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتعهدت الحكومة اليونانية بنقل ألفي طالب لجوء من الجزر إلى البرّ الرئيسي للبلاد، وسيتم مساء الأحد نقل 137 منهم من جزيرة ليسبوس.

من جهتها، اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن ذلك غير كاف ولا يعالج ظروف النظافة ونقص المياه في مخيمات الجزر.

ويوجد نحو 100 ألف لاجئ عالق حاليا في اليونان منذ أغلقت بقية الدول الأوروبية حدودها عام 2016.

وتقع المخيمات الأكثر اكتظاظا في الجزر القريبة من تركيا، اذ تستضيف أكثر من 36 ألف مهاجر في حين لا تتجاوز طاقتها الاستيعابية 6100.

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