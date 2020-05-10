70 وفاة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة في فرنسا

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باريس: سجلت فرنسا 70 وفاة خلال 24 ساعة جراء فيروس كورونا المستجد، وهي أدنى حصيلة يومية منذ فرض الحجر المنزلي في 17 آذار/مارس، على ما أعلنت المديرية العامة للصحة الأحد عشية بدء تخفيف تدابير العزل.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى 26380 وفاة على الأقل، فيما يتراجع الضغط بشكل متواصل على أقسام الطوارئ في المستشفيات مع تراجع عدد المرضى فيها بمقدار 36 مريضا من أصل 2776 حالة خطيرة في أقسام العانية المشددة، وفق الحصلية اليومية لمديرية الصحة.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات 16642 وفاة (بزيادة 69) في المستشفيات و9738 (بزيادة وفاة شخص واحد) في المؤسسات الاجتماعية الطبية ومنها دور المسنين التي أصيبت مباشرة بوباء كوفيد-19.

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ولا يزال 22569 مريضا في المستشفيات (بتراجع 45).

وأكدت المديرة العامة للصحة في بيانها اليومي أن "جهودنا كانت مثمرة خلال الحجر الذي أنقذ آلاف الأرواح، ويجب أن تتواصل لمساعدتنا على إنجاح هذه المرحلة الجديدة" محذرة بأن "الوباء ما زال نشطا ومتحولا".

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