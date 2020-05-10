يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك
نيويورك: أعرب رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو الأحد عن "القلق الهائل" بشأن ارتفاع عدد الإصابات بمتلازمة تصيب الأطفال ويشتبه العلماء بأنها قد تكون مرتبطة بكوفيد-19.
وأشار رئيس البلدية إلى تسجيل 38 إصابة بالمتلازمة التي تسبب التهابات عدة لدى الأطفال في مدينة نيويورك، بينما هناك تسع حالات أخرى مشتبهة بانتظار تأكيدها.
وذكر حاكم نيويورك أندرو كومو في عطلة نهاية الأسبوع أنه تم تسجيل ثلاث وفيات في أنحاء الولاية على صلة بالمتلازمة، إحداها في المدينة.
وتشمل أعراض المتلازمة ارتفاعا ثابتا في درجة الحرارة وطفحا جلديا وألما في المعدة وتقيؤا.
وقال دي بلازيو إنها تدفع "جهاز المناعة في جسم الطفل لإطلاق استجابة كثيفة كاسحة تقريبا. ويتسبب ذلك بضرر في الجسم".
وأشار رئيس البلدية إلى أنه سيتم إجراء فحص كوفيد-19 وفحوص الأجسام المضادة لجميع الأطفال الذين ظهرت عليهم أعراض مرتبطة بالمتلازمة.
وحتى الآن، تأكّدت إصابة 47 بالمئة من الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد وكان لدى 81 منهم الأجسام المضادة للفيروس، ما يشير إلى أنهم تعرّضوا في مرحلة ما للفيروس سريع الانتقال.
وحضّ دي بلازيو جميع الآباء الذين تظهر أعراض مشابهة على أطفالهم على طلب المساعدة الطبية.
وذكر كومو الجمعة أن 73 طفلا على الأقل في أنحاء ولاية نيويورك أصيبوا بالمرض النادر الذي يشبه بعض الشيء "داء كاواساكي".
ويذكر أن كاواساكي مرض غامض يصيب بشكل خاص الأطفال حتى سن الخامسة ويتسبب بالتهاب في الأوعية الدموية، ما يتسبب بارتفاع في درجة الحرارة وتقشّر في الجلد وألم مفاصل.
وكانت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أول من دقّ ناقوس الخطر الشهر الماضي عندما حذّرت من أن عددا من الأطفال الذين أصيبوا بالفيروس ظهرت عليهم أعراض تتشابه مع "تلك المسجلة لدى المصابين بمتلازمة الصدمة التسممية وداء كاواساكي النادر".
وسجّلت فرنسا كذلك عدة حالات مشابهة.
ورغم أنه مقلق، إلا أن معظم المصابين به يتعافون دون التعرّض لمضاعفات خطيرة.
مواضيع قد تهمك :
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية نيويورك يحذّر من ارتباط كورونا بمتلازمة تصيب الأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.