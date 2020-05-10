99.9 % نسبة حضور طلاب الوادي الجديد في امتحان التفاضل وحساب المثلثات

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، صلاح محمد مرغني، أن اليوم الأحد شهد أداء طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة التفاضل وحساب المثلثات إلكترونيًا للفصل الدراسي الثاني.

وتابعت غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المديرية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية الامتحانات والتي جرى عقدها على التابلت ومن المنزل أو من خلال بعض الأجهزة من الهواتف المحمولة أو الكمبيوتر، وفيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس (بداية تعليق الدراسة)، نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وسيجري تصحيح الاختبار إلكترونيًا، وإرسال النتيجة للطلاب.

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وأكد مرغني أن فترة أداء الامتحان من التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشر ظهرًا، مشيدًا بالتعاون المثمر من الجميع بالإدارات التعليمية المختلفة والمدارس التابعة لها، لإنجاح العمل ومن أجل مصلحة أبنائنا الطلاب هدفنا المنشود دائمًا.

وأضاف مرغني، في بيان، أن نسبة دخول طلاب الصف الثاني الثانوي إلى منصة الامتحانات وأداء امتحان الجبر وحساب المثلثات بلغت ٩٩،٩ % وتسجيل حالة غياب واحدة لم تسجل الدخول على المنصة نظرًا لظروف أسرية.

وأشار مرغني إلى التواصل المستمر مع الطلاب ومسؤولي التطوير عبر جروبات "واتساب" والخدمات التليفونية المتاحة لمتابعة الدخول على المنصة وحل أي شكاوى على الفور.​