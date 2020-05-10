أمير الكويت يتلقى رسالة خطية من الرئيس الإيراني

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت - (أ ش أ):

تلقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، رسالة خطية من الرئيس الإيراني حسن روحاني، تسلمها نيابة عن أمير الكويت، نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، من سفير ايران لدى الكويت محمد إيراني.

وبحث الجارالله وإيراني، خلال اللقاء الذي عقد بديوان عام وزارة الخارجية الكويتية، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، في ضوء الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).