العراق.. تفجير عبوة ناسفة في قضاء المقدادية بديالي

أعلن مصدر مسئول في شرطة ديالي العراقية أن وحدة معالجة المتفجرات قامت، اليوم الأحد،بتفجير عبوة ناسفة في قضاء المقدادية بمحافظة ديالي.
وقال المصدر- في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "نينا"- إن العبوة كانت مزروعة على جانب الطريق المؤدي إلى قرية "توكل" بضواحي المقدادية.
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