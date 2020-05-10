العراق.. تفجير عبوة ناسفة في قضاء المقدادية بديالي

أعلن مصدر مسئول في شرطة ديالي العراقية أن وحدة معالجة المتفجرات قامت، اليوم الأحد،

بتفجير عبوة ناسفة في قضاء المقدادية بمحافظة ديالي.

وقال المصدر- في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "نينا"- إن العبوة كانت مزروعة على جانب الطريق المؤدي إلى قرية "توكل" بضواحي المقدادية.

