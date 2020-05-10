الأردن يسجل 18 إصابة جديدة بكورونا

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن معظم الإصابات سجلت لدى مخالطي سائق الخناصري.

وقال جابر في إيجاز يومي، إن «الإصابات هي لـ6 سائقين غير أردنيين على الحدود،

و12 إصابة لمخالطي سائق الخناصري».

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وأشار الوزير الأردني إلى تسجيل حالتي شفاء في مستشفى الأمير حمزة، مؤكدا أن الحالات المتبقية وعددها 93 مصابا يتلقون العلاج اللازم في

المستشفيات.

وأشار إلى أنه ووفقا للإصابات المسجلة اليوم الأحد، يرتفع إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى 540 إصابة، وإجمالي حالات الشفاء من المرض بلغ 386 حالة.

وأجري 4971 فحصا مخبريا السبت، ليرتفع إجمالي الفحوص المخبرية منذ بدء فحوص الكشف عن الفيروس في الأردن إلى 111285 فحصًا مخبريًا.