165 إصابة جديدة بكورونا فى الجزائر و9 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الأحد، تسجيل 8 وفيات و165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 502، والإصابات إلى 5723.
وقال المسؤول في لجنة رصد ومتابعة الفيروس جمال فورار، إن 132 شخصا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في عموم البلاد إلى 2678.
وتشير الأرقام المسجلة إلى وجود استقرار في عدد الوفيات والإصابات الجديدة، حيث سجلت على مدى الأيام الماضية أرقام مقاربة لحصيلة اليوم.
وكانت السلطات الصحية أعلنت أمس السبت، عن تسجيل 6 وفيات و189 إصابة جديدة بالعدوى.
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