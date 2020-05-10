انتزاع 1022 لغمًا في اليمن خلال مايو الجاري

تمكن مشروع "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن (مسام) خلال الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري، من انتزاع 1.022 لغم، منها 13 لغمًا مضادًا للأفراد، و146 لغمًا مضادًا للدبابات و811 ذخيرة غير منفجرة، و52عبوة ناسفة.

وذكر بيان للمركز - بثته وكالة الأنباء السعودية اليوم الأحد - أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن بلغ 164.205 لغم زرعتها الميليشيا الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان

وطرق مختلفة، حيث راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء كانت موتًا أو إصابات خطيرة أو بترًا للأعضاء.ويسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنية يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.