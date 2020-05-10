روحاني للكاظمي: نأمل في تعزيز التعاون بين العراق وإيران

أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني في برقية هنأ بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عن أمله في تعزيز التعاون بين بغداد وطهران في كل المجالات، خدمة للمصالح المشتركة بين البلدين، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وجاء في برقية التهنئة بمناسبة تسلم الكاظمي رئاسة الوزراءفي العراق: "نأمل في المزيد من تمتين وتطوير التعاون في جميع المجالات بين إيران والعراق بما يتماشى مع المصالح المشتركة للدولتين وإقرار السلام والاستقرار في المنطقة، وذلك في ظل العلاقات التاريخية العريقة بين البلدين الجارين والمسلمين ودعم جهود الحكومة المنتخبة".
وصوت البرلمان العراقي الأربعاء الماضي في صالح المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، الذي أدى وأعضاء حكومته فجر الخميس اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.
وقبل المجلس أغلب أعضاء حكومة الكاظمي، لكنه رفض مرشحي وزارات الثقافة والزراعة والموارد المائية والهجرة والتجارة، فيما تقرر تأجيل التصويت على وزيري النفط والخارجية.
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