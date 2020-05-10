نفت إيران أن تكون الدول الضامنة لمسار أستانا هي من تقرر مستقبل الحكومة السورية نيابة عن الشعب السوري، ووصفت التقارير الإعلامية بهذا الخصوص بأنها "مزاعم لا أساس لها من الصحة"، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
و أكد عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في بيان له اليوم الأحد أن "الشعب السوري فقط من يقرر مستقبل ونوع حكومته ومن يحكمه".
وأكد البيان أنه "لطالما وقفت جمهورية إيران الإسلامية إلى جانب الحكومة
وتابع البيان: "تحاول جمهورية إيران الإسلامية وروسيا وتركيا، بصفتها ضامنة لعملية أستانا، تنشيط المفاوضات السورية السورية، وتمكين الشعب السوري من تقرير مستقبله بنفسه، وذلك عبر إنشاء مناطق لوقف التصعيد، وتشكيل اللجنة الدستورية، ومتابعة عملية المفاوضات والمصالحة الوطنية".
كانت هذه تفاصيل خبر طهران ترفض ادعاءات أن ثلاثي أستانا في تقرير مصير الحكومة السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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