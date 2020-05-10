في مقال من 30 صفحة.. الصين تفند “24 كذبة أميركية” عن كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 مايو 2020 07:17 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 مايو 2020 07:17 مساءً - مشاركة

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أصدرت الصين مقالا مطولا تفند فيه ما وصفته بأنه 24 “ادعاء غير منطقي” أطلقها بعض الساسة الأميركيين البارزين بشأن تعاملها مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

فقد نفت وزارة الخارجية الصينية أغلب اتهامات الساسة الأميركيين، خاصة اتهامات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بأن الصين حجبت معلومات وأن الفيروس نشأ في معمل في مدينة ووهان الصينية.

وشمل المقال الذي يقع في 30 صفحة، ونشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني مساء السبت، تكرارا وتفسيرا للتفنيدات التي وردت في الإفادات الصحفية الأميركية، وبدأ بالاستشهاد بـأبراهام لينكولن الرئيس الأميركي في القرن التاسع عشر.

وجاء في المقال “كما قال لينكولن يمكنك أن تخدع بعض الناس كل الوقت ويمكنك ان تخدع كل الناس بعض الوقت لكن لا يمكنك أن تخدع كل الناس كل الوقت”، كما استشهد المقال بتقارير إعلامية قالت إن أميركيين أصيبوا بالفيروس قبل تأكيد أول إصابة به في ووهان.

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وأضاف المقال أن جميع الأدلة تظهر أن الفيروس ليس من صنع الإنسان وإن المعهد لا يملك قدرات تخليق فيروس جديد.

كما أورد جدولا زمنيا لتقديم الصين المعلومات للمجتمع الدولي فيما قالت إنه كان “في الوقت المناسب”، و”بشكل يتسم بالشفافية” نافيا المزاعم الأميركية بأنها تباطأت في توجيه التحذير.

ورغم تأكيدات الصين المتكررة ما زال القلق بشأن توقيت توصيل المعلومات مستمر، إذ نقل تقرير نشرته مجلة دير شبيجل الألمانية عن جهاز المخابرات الألماني قوله إن محاولات الصين في بادئ الأمر حجب المعلومات أضاعت على العالم ما بين أربعة وستة أسابيع كان يمكن استغلالها في مكافحة الفيروس.

ورفض المقال أيضا اقتراحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته بأن الفيروس يجب أن يطلق عليه اسم “الفيروس الصيني” أو “فيروس ووهان”، أشار المقال إلى وثائق من منظمة الصحة العالمية تفيد بأن الفيروس يجب ألا يرتبط اسمه بمكان أو بلد.