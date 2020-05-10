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نائب إيراني يحذر من موجة ثانية لكوررنا بسبب رفع العزل

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محمد عبدالله 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 مايو 2020 07:17 مساءً - مشاركة

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ورأى محمد جواد جمالي نوبندجاني، نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، أن المزيد من الأشخاص سيصابون في الموجة الثانية من تفشي الفيروس.

كما انتقد المواطنين لعدم أخذ خطورة الفيروس المستجد على محمل الجد. وأضاف جمال في مقابلة مع وكالة أنباء “إيلنا” الأحد أن “استمرار هذا السلوك المستهتر من قبل المواطنين سيؤدي إلى إصابة المزيد من الناس في الموجة الثانية”.

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لا كمامات ولا تباعد

إلى ذلك، أشار إلى وجود تجمعات عامة في محافظتي شيراز وفارس، دون مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، وعدم استخدام الكمامات في وسائل النقل العام، مضيفًا: “لا شك في أنه يجب التعامل مع هؤلاء الأشخاص لأن لهم دورًا مباشرًا في تفشي .

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة الإيرانية، الأحد، تسجيل 1383 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 107603، فيما سجلت 51 وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6640.

وكانت السلطات كشفت أمس السبت، عن زيادة في الإصابات في جنوب غربي البلاد، وسط تحذير العديد من المسؤولين من إمكانية عودة الوباء بموجة ثانية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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