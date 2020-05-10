كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إيطاليا تسجل 165 وفاة جديدة بـ كورونا ليصبح الإجمالي 30560 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت إيطاليا، اليوم الأحد، أكثر من 800 إصابة بفيروس كورونا، ليتخطى الإجمالي الـ 219 ألفا.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية، تسجيل 165 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 30560.

ويذكر أن أفادت وكالة الحماية المدنية الإيطالية، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا زاد 194 حالة اليوم السبت، مقابل 243 في اليوم السابق. وأضافت وكالة الحماية أن عدد الإصابات بلغ 1083 مقابل 1327 يوم الجمعة. وذكرت الوكالة أن إجمالي عدد الوفيات بالمرض منذ ظهوره في 21 فبراير بلغ 30395 شخصا، وهو ثالث أعلى رقم في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا. Advertisements