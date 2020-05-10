كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كندا تسجل 68918 إصابة و6669 وفاة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت بيانات قامت بجمعها جامعة جون هوبكنز الأمريكية ووكالة أنباء بلومبرج، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في كندا بلغ حتى اليوم الأحد 68 ألفاً و918 حالة.

ووفقاً لبلومبرج، بلغ عدد الوفيات في كندا 6 آلاف و669 حالة، بينما تعافى 31 ألفاً و262 حالة من مرض كوفيد19- الذي يسببه الفيروس.

ومر حتى الآن نحو 15 أسبوعاً منذ ظهور أول حالة إصابة بالفيروس في كندا.