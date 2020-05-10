كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الجزائر تسجل 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 8 وفيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد إجمالي الإصابات إلى 5723.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 8 وفيات جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الوفيات يرتفع إلى 502.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 2678 بعد تسجيل 132 حالة شفاء جديدة.