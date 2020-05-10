كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تركيا تعلن تخفيف القيود المفروضة لحماية المسنين من خطر كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات التركية، اليوم الأحد، تخفيف القيود المفروضة لحماية المسنين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وخرج المواطنون فوق سن 65 عاما في تركيا اليوم الأحد إلى الهواء الطلق، للمرة الأول منذ قرابة شهرين، بعد إصدار وزارة الداخلية تعميما سمح لهم بالتجول مرة واحدة خلال اليوم بين الساعتين الـ10.00 والـ15.00 وذلك في 24 ولاية بينها إسطنبول.

وسبق أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين الماضي عن خطة لتخفيف القيود والعودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيا في شهري مايو ويونيو، وتتضمن أول مرحلة السماح للمسنين والصغار دون سن الـ20 بالخروج إلى الشارع لمدة أربع ساعات يوميا.

ويذكر أن أعلنت الحكومة التركية أنها تجاوزت المرحلة الأولى لمكافحة فيروس كورونا المستجد، معتبرة أنها باتت تسيطر على سير الجائحة في البلاد. Advertisements وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، إن "تركيا سيطرت على وباء فيروس كورونا لكن الحقائق المتعلقة بالفيروس لم تتغير بعد، حيث ما زالت المنازل أكثر الأماكن أمانا".