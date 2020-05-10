كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تسجل أكثر من 1.6 ألف وفاة و25 ألف إصابة جديدة بـ كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال اليوم الأخير أكثر من 1.6 ألف وفاة و25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19.

وأفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية التي أطلقت مشروعا خاصا بمتابعة تفشي الوباء في البلاد والعالم، أن حصيلة ضحايا الجائحة في الولايات المتحدة ارتفعت في التاسع من مايو بـ1615 حالة وفاة جديدة، فيما سجل إجمالي عدد حالات الفيروس التاجي في البلاد ارتفاعا بـ25621 إصابة جديدة.

وحسب آخر بيانات الجامعة، سجلت في الولايات المتحدة حتى الآن 1309541 حالة لـ"كوريد-19"، بما في ذلك 78794 حالة وفاة، ما يتجاوز بأضعاف حصيلة أي دولة أخرى في العالم.

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وسبق أن أفاد موقع "ورد ميترز"، أن عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، تجاوز الـ80 ألف حالة. هذا، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات التي وصلت إلى أكثر من مليون و346 ألف حالة، بينهم 236 ألف حالة شفاء.

يذكر أن فيروس كورونا بدأ الانتشار في البداية بمنطقة ووهان في الصين، ومنها إلى غالبية دول العالم، وأصاب نحو 4 ملايين شخص، وقتل حوالي 280 ألفا، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر تضررًا من حيث الإصابات والوفيات.