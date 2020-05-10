اليوبي: 546 طفلا أصيبوا بكورونا 93% منهم حالتهم حميدة

كشف محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل إصابة 546 طفلا بفيروس كورونا المستجد من بين العدد الإجمالي الذي وصل اليوم، 10 ماي إلى 6063 حالة.
وقال محمد اليوبي خلال تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أن 93 في المائة من حالة الأطفال المصابين بكورونا لم تكن تظهر عليهم أعراض المرض وكانت حالتهم حميدة، في الوقت الذي بلغت فيها نسبة الحالات الخطيرة لدى الأطفال 1 في المائة.
وأضاف المتحدث أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة لدى الأطفال البالغ عمرهم أقل من 14 سنة، وتعود لرضيع يبلغ من العمر 17 شهرا، كان يعاني قيد حياته من أعراض مرضية ومشاكل في النمو.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم الأحد تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة بالإضافة إلى تسجيل 93 حالة شفاء أتبثت التحاليل المخبرية خلوها من الفيروس.
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