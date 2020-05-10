الحسيمة.. أب لثلاثة أطفال ينهي حياته شنقا داخل منزله

وضع أب لثلاثة أطفال، أمس السبت، حدا لحياته شنقا داخل منزله في جماعة “بني أحمد إيموكزن”، التابعة لإقليم الحسيمة.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن الراحل، شاب في عقده الثالث، كان قيد حياته يعاني اضطرابات نفسية، تسببت له في إنهاء حياته بطريقة مأساوية.
ونقلت جثة الضحية إلى مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي في الحسيمة، قصد عرضها على تشريح طبي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما باشرت مصالح الدرك الملكي، والسلطات المحلية، إجراءاتها القانونية، لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث.
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