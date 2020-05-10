عاجل.. تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة الأخيرة.. الحصيلة: 6063

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إصابة 153 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي إلى 6063 حالة.

وأضاف المتحدث أنه معضم الحالات التي تم تسجيلها تم اكتشافها عن طريق عملية التتبع الصحي للمخالطين، إذ إنه تم تسجيل 133 من 153 حالة تم اكتشافها خلال عملية التتبع الصحي للمخالطين، أي بنسبة 83 في المائة.

أما بخصوص التوزيع الجغرافي فإن 153 حالة سجلت جلها في جهات الرباط- سلا- القنيطرة، وفاس-مكناس، والدار البيضاء-السطات، ومراكش-آسفي وطنجة-تطوان-الحسيمة و5 جهات لم تُسجل فيها أي حالة في 24 ساعة الأخيرة.

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وكشف محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة والأمراض المعدية بوزارة الصحة، أنه تم تسجيل 93 حالة شفاء منذ الساعة الرابعة منذ مساء يوم أمس السبت، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 2554 حالة بنسبة 42.1 في المائة.

وأشار المتحدث إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة في 24 ساعة الأخيرة، ليترفع عدد الوفيات إلى 188 حالة، بنسبة 3.1 في المائة.