مريم الزعيمي تفقد شقيقتها

فقدت الفنانة المغربية، مريم الزعيمي، شقيقتها، التي توفيت، أول أمس الجمعة، حسب ما أعلنه عدد من الممثلين، الذين تقدموا إليها بالتعازي.

وأعلن فنانون خبر فقدان الزعيمي لشقيقتها، من خلال منشورات تعزية، ومواساة، منهم نسرين الراضي، ومحمد الشوبي، فيما أشار منظم الحفلات، مهدي بلخياط، إلى أن شقيقة الفنانة المغربية ودعت الحياة نتيجة مرض عضال.

وكتب الشوبي على فايسبوك تدوينة قال فيها: “إنا لله وإنا إليه راجعون تعازي الحارة لك أختي مريم الزعيمي في وفاة أختك الله يرحمها ويحسن إليها”.

وشاركت نسرين الراضي، أمس، منشورا كتبت فيه: “أتقدم بخالص التعازي للصديقة مريم الزعيمي في فقدان أختها سناء الزعيمي، إنا لله وإنا إليه راجعون”.