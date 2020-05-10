في الذكرى 47 لتأسيسها.. “البوليساريو” تتهم مجلس الأمن بغياب الإرادة وتطلب “مفاوضات مباشرة”

في الذكرى 47 لتأسيسها، وجهت جبهة “البوليساريو” الانفصالية دعوة جديدة للجلوس في “مفاوضات” مباشرة مع المغرب.

وقال القيادي في الجبهة، سيدي محمد عمار: “إن المفاوضات المباشرة بين الطرفين ضرورية لحل النزاع”، بينما حددت الأمم المتحدة في الموائد المستديرة، التي كان قد أطلقها آخر مبعوث أممي هورست كولر في أربعة أطراف، هي الجزائر والمغرب وموريتانيا والجبهة الانفصالية.

ووجهت الجبهة، على لسان عمار، اتهامات للأمم المتحدة ومجلس الأمن بغياب الإرادة، حيث قال إن “استمرار عملية التسوية، التي تشرف عليها الأمم المتحدة بصيغتها الحالية، وغياب إرادة حقيقية من مجلس الأمن لإنهاء النزاع، يفقد الثقة”.

يذكر أن المغرب، كان قد أكد مرارا أن الجزائر، التي تدعم الجبهة الانفصالية، لا يمكن أن تكون غائبة عن الموائد المستديرة، التي ترعاها الأمم المتحدة بخصوص قضية الصحراء المغربية.

وحدد هورست كولر، المبعوث الأممي الأخير للمنطقة، أوجه الموائد المستديرة حول الصحراء المغربية، في مكوناتها الأربعة، ونفى المغرب، خلال حضوره هذه الموائد، وجود أي “مفاوضات” مباشرة مع الجبهة الانفصالية.