بعد رحلات صوب الخليج.. طائرتان تغادران البيضاء اليوم في اتجاه تونس وواحدة في اتجاه إسبانيا

تستأنف الرحلات صوب مجموعة من الدولة بعد توقف فرضته التدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس “كورونا”، بعد الرحلات الأخيرة التي كانت صوب السعودية وقطر والكويت انطلاقا من مطار محمد الخامس الدولي بالبيضاء.

وعلم “اليوم 24” من مصدر جيد الإطلاع أن المواطنين التونسيين العالقين بالمغرب سيتمكنون من العودة عبر طائرتين ستغادران، عصر اليوم الأحد، مطار محمد الخامس الدولي في اتجاه مطار قرطاج التونسي، في وقت ستكون وجهة الطائرة الثالثة العاصمة الاسبانية مدريد.

واستأنفت قبل أيام قليلة الرحلات صوب مجموعة من الدول بعد توقف اضطراري فرضته إجراءات الحجر الصحي وإغلاق المغرب لحدوده وتوقيف حركة المطارات لمنع تفشي فيروس “كورونا” المستجد.