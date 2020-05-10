دراجات نارية تخرق الحجر الصحي وتخلق الرعب في شوارع طنجة

شهدت شوارع مدينة طنجة، أمس السبت، حركة غير عادية، بعد مرور كوكبة من الدراجات النارية، يسوقها شباب في مقتبل العمر، وهو ما خلق رعبا، وهلعا في صفوف المواطنين في المدينة، في خرق واضح لحالة الطوارئ والحجر الصحي، الذي فرضته وزارة الداخلية.

ولم يكتف أصحاب الدراجات النارية، الخارقين لإجراءات الحجر الصحي، في طنجة، لم يكتفوا فقط بالخرق، بل إنهم تحدوا السلطات عبر تداول مقاطع مصورة توثق لتحركاتهم في المدينة وهم يتجولون في منطقة العوامة بسرعة فائقة، في واضح النهار، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهروا غير مرتدين الكمامات، وهو خرق لأدنى شروط السلامة الصحية، التي فرضتها المملكة على مواطنين، من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وضمت الكوكبة المذكورة أكثر من 30 شخصا من مختلف الأعمار، ما تسببت في إزعاج، ومضايقات بالنسبة إلى سائقي السيارت، ويأتي هذا الخرق في غفلة من رجال الأمن، بعد تعديل اجراءات أكثر صرامة بوضع حواجز، من أجل مراقبة ورقة الخروج من المنزل لمرتادي السيارات، والدراجات النارية.

وشهدت طنجة في اليومين الماضيين ارتفاعا مهولا في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث وصلت إلى 651 إصابة مؤكدة.