جهة الرباط سجلت أعلى ارتفاع.. تفاصيل التوزيع الجغرافي لانتشار فيروس كورونا

كشفت معطيات جديدة لوزارة الصحة أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، في عدد من الجهات المملكة عرفت ارتفاعا، منذ الساعة الرابعة بعد الزوال من أمس السبت إلى حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد.

ووفقا للحصيلة الرسمية، التي نشرتها وزارة الصحة على موقعها الإلكتروني، صباح اليوم، فإن جهة الرباط – سلا – القنيطرة 47 إصابة جديدة مؤكدة، ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس في هذه الجهة إلى 549 أي بنسبة 9.09 في المائة.

وبحسب المصدر نفسه، فإن جهة فاس – مكناس سجلت 35 إصابة جديدة، ليبلغ عدد المصابين في هذه الجهة إلى 847 أي بنسبة 14.03 في المائة، تليها جهة الدارالبيضاء سطات، التي سجلت 19 إصابة جديدة، ودائما في الفترة الزمنية المذكورة نفسها، حيث ارتفع عدد الاصابات إلى 1610، أي بنسبة 26.66 في المائة.

أما بالنسبة إلى جهة مراكش-آسفي، حيث تم تأكد تسجيل 13 حالة مؤكدة، إلى حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم، ليقدر عدد المصابين بالفيروس في الجهة بـ1189 إصابة، وبنسبة 1.74 في المائة، والشيء نفسه لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، التي سجلت 13 إصابة مؤكدة، ليرتفع بذلك مجموع عدد الإصابات في الجهة المذكورة إلى 887 حالة مؤكدة، أي بنسبة 14.69.

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كما لوحظ استقرار عدد الإصابات في عدد من الجهات المملكة، خلال الفترة الممتدة، أي من الرابعة بعد زوال أمس إلى العاشرة من صباح اليوم، وذلك في كل من جهة درعة تافيلالت 559 بنسبة 9.26 في المائة، وجهة الشرق 176 إصابة بالفيروس، أي بنسبة 2.91.

وبالإضافة إلى جهة سوس – ماسة، التي يبلغ عدد المصابين بالفيروس فيها 67 إصابة، أي بنسبة 1.11 في المائة، وجهة كلميم واد نون، التي سجلت 43 إصابة، وبنسبة 0.71 في المائة، فضلا عن جهة العيون – الساقية الحمراء 4 إصابات، وبنسبة 0.07 في المائة وجهة الداخلة – وادي الذهب إصابتين فقط، لتكون نسبة الإصابات المؤكدة في هذه الجهة 0.03 في المائة.

يذكر أنه سجلت 128 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة حتى العاشرة من صباح اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المملكة إلى 6038 حالة، فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 58 ألفا و 798 حالة.