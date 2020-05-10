اخبار العالم

الكشف عن 'الموعد المؤكد' لعودة دوري أبطال أوروبا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2020-05-10 | 18:27

الكشف عن

1,010 مشاهدة

يعمل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) بشكل جدي، للتوصل إلى موعد مناسب لاستئناف ، بينما يشير رئيس أحد الأندية المنافسة إلى أن موعدا محددا قد تم اختياره لاستكمال البطولة الأكبر في أوروبا.
وقال رئيس ليون الفرنسي، جان ميشيل أولاس، الذي تربطه علاقة قوية بالمسؤولين في الويفا، إن فريقه سيخوض مباراة الإياب من دور الـ16، أمام يوفنتوس، يوم 7 أغسطس المقبل.

وأخبر أولاس محطة "أر تي إل": "مباراتنا أمام يوفنتوس ستقام يوم 7 أغسطس، بشكل مؤكد، وستقام في تورينو من دون حضور الجمهور".


يذكر أن أولاس قدم اعتراضا رسميا لرابطة الدوري الفرنسي، بعد قرار إنهاء الدوري ومنح اللقب لباريس سان جرمان، مشيرا إلى أن عدم استكمال الدوري سيؤثر على استعداد فريقه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن 'الموعد المؤكد' لعودة دوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا