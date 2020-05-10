الكشف عن 'الموعد المؤكد' لعودة دوري أبطال أوروبا

2020-05-10 | 18:27
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يعمل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) بشكل جدي، للتوصل إلى موعد مناسب لاستئناف دوري أبطال أوروبا، بينما يشير رئيس أحد الأندية المنافسة إلى أن موعدا محددا قد تم اختياره لاستكمال البطولة الأكبر في أوروبا.
وقال رئيس ليون الفرنسي، جان ميشيل أولاس، الذي تربطه علاقة قوية بالمسؤولين في الويفا، إن فريقه سيخوض مباراة الإياب من دور الـ16، أمام يوفنتوس، يوم 7 أغسطس المقبل.
وأخبر أولاس محطة "أر تي إل": "مباراتنا أمام يوفنتوس ستقام يوم 7 أغسطس، بشكل مؤكد، وستقام في تورينو من دون حضور الجمهور".
يذكر أن أولاس قدم اعتراضا رسميا لرابطة الدوري الفرنسي، بعد قرار إنهاء الدوري ومنح اللقب لباريس سان جرمان، مشيرا إلى أن عدم استكمال الدوري سيؤثر على استعداد فريقه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.
وأخبر أولاس محطة "أر تي إل": "مباراتنا أمام يوفنتوس ستقام يوم 7 أغسطس، بشكل مؤكد، وستقام في تورينو من دون حضور الجمهور".
يذكر أن أولاس قدم اعتراضا رسميا لرابطة الدوري الفرنسي، بعد قرار إنهاء الدوري ومنح اللقب لباريس سان جرمان، مشيرا إلى أن عدم استكمال الدوري سيؤثر على استعداد فريقه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.
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