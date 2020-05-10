اصابة ثلاثة مدنيين بانفجار عبوة جنوب شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، الأحد، بإصابة ثلاثة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي بغداد. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة كانت مثبتة اسفل عجلة مدنية انفجرت اثناء مرورها بالقرب من سوق شعبي ضمن منطقة الزعفرانية شرقي العاصمة بغداد". وأضاف أن "الانفجار أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين مجروح مختلفة". من جانبها، تمكنت قوة أمنية من ضبط عبوة ناسفة كانت موضوعة اسفل عجلة مدنية بالقرب من سوق شعبي ضمن منطقة الشعب.



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