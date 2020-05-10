مدينة الطب ببغداد تعلن شفاء اربعة مصابين من فايروس كورونا

وقالت مدينة الطب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تماثل (٤) حالات جديدة من المرضى المصابين بفايروس كورونا للشفاء في مدينة الطب وخروجهم من مركز الشفاء التخصصي التابع لمدينة الطب".

وأضاف البيان أن "بهذا يكون عدد المرضى اللذين تماثلو للشفاء (١٠٥) في المركز".