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مدينة الطب ببغداد تعلن شفاء اربعة مصابين من فايروس كورونا

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اعلنت مدينة الطب في بغداد، الاحد، عن شفاء اربعة مصابين من فايروس .

وقالت مدينة الطب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تماثل (٤) حالات جديدة من المرضى المصابين بفايروس كورونا للشفاء في مدينة الطب وخروجهم من مركز الشفاء التخصصي التابع لمدينة الطب".

 

وأضاف البيان أن "بهذا يكون عدد المرضى اللذين تماثلو للشفاء (١٠٥) في المركز".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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