إعتقال سارق نفذ عملية سطو مسلح على دار بجانب الكرخ

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، الأحد، عن اعتقال متهم قام بعملية سطو مسلح على دار سكني في جانب الكرخ وسرق منه مصوغات ذهبية ومسدس شخصي. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تنفيذا لتوجيهات اللواء الحقوقي مدير مكافحة اجرام بغداد التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية برصد وملاحقة الجريمة ومرتكبيها، فقد القت مفارز مكتب مكافحة اجرام (البياع) القبض على متهم لقيامه بالسطو المسلح على دار سكني في جانب الكرخ ببغداد بواسطة سلاح نوع مسدس وقام بسرقة (مصوغات ذهبية ومسدس شخصي) من داخل الدار".



وأضافت المديرية، "تم اجراء التحقيق الأصولي مع المتهم واعترف بجريمة السطو المسلح واتخذت الاجراءات القانونية اللازمة بحقه".

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