بيان مشترك: تعليمات حمودي خارج القانون

رياضة 2020-05-10 | 17:24 6,984 مشاهدة أصدرت اتحادات السباحة والفروسية والرماية، بياناً مشتركاً بشان مصادقة رئيس اللجنة الأولمبية، رعد حمودي، على التعليمات الخاصة بعقد اجتماعات الهيئة العامة غير الاعتيادية.



وأضاف أن "حمودي تناسى بأن الحكومة العراقية الجديدة جاءت بمخاضات عسيرة لإعادة هيبة القانون وسلطاته"، مبيناً ان "الاولمبية الدولية ابلغت حمودي أكثر من مرة بعدم التدخل في الاتحادات وذكر البيان الذي تلقته الخليج 365، أن "مستشاري رعد حمودي يحاولون بسرعة دفعه الى معاداة القانون مجددا، فالتعليمات الصادرة باسمه وتوقيعه في ٤ / ٥ / ٢٠٢٠ والتي نشرت عبر وسائل الاعلام تمثل مخالفة قانونية، مبرزة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي على انها انتحال لصفة الغير ، بعد ان جرده القضاء العراقي من صفة رئيس اللجنة الاولمبية في قرار سابق لم يلغى لغاية الان وبذلك فلن يكون لهذه التعليمات اي اثر قانوني".وأضاف أن "حمودي تناسى بأن الحكومة العراقية الجديدة جاءت بمخاضات عسيرة لإعادة هيبة القانون وسلطاته"، مبيناً ان "الاولمبية الدولية ابلغت حمودي أكثر من مرة بعدم التدخل في الاتحادات الرياضية وهيئاتها العامة وان تحترم استقلاليتها وعلاقتها مع اتحاداتها الدولية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.