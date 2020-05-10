الصحة تعلن تسجيل 88 إصابة وشفاء 32 مصاباً من كورونا في البلاد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأحد، عن تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، فيما أكدت تماثل ٣٢ حالة للشفاء.
وأضافت أن "مختبراتها سجّلت لهذا اليوم (٨٨) إصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد/ الرصافة: ٢٢
بغداد/ الكرخ: ٣٧
مدينة الطب: ٧
ميسان: ١١
البصرة: ٨
ديالى: ١
ذي قار: ٢
وأوضحت الوزارة، أن "32 حالة تم شفاءها من الوباء وكما يلي:
بغداد/ الرصافة: ٥
بغداد / الكرخ: ١٣
مدينة الطب: ٥
البصرة : ٥
كربلاء : ١
دهوك: ٣
وبينت أنه "تم تسجيل حالتي وفاة في بغداد الكرخ والرصافة"، مبينة أن مجموع الإصابات بلغ ٢٧٦٧، ومجموع الوفيات بلغ ١٠٩، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء ١٧٣٤، والراقدين الكلي ٩٢٤".
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