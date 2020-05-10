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الصحة تعلن تسجيل 88 إصابة وشفاء 32 مصاباً من كورونا في البلاد

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأحد، عن تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس في البلاد، فيما أكدت تماثل ٣٢ حالة للشفاء.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم فحص (٢٢٣٣) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٢٧١٥٣)".

وأضافت أن "مختبراتها سجّلت لهذا اليوم (٨٨) إصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد/ الرصافة: ٢٢
بغداد/ الكرخ: ٣٧
مدينة الطب: ٧
ميسان: ١١
البصرة: ٨
ديالى: ١
ذي قار: ٢

وأوضحت الوزارة، أن "32 حالة تم شفاءها من الوباء وكما يلي:
بغداد/ الرصافة: ٥
بغداد / الكرخ: ١٣
مدينة الطب: ٥
البصرة : ٥
كربلاء : ١
دهوك: ٣

وبينت أنه "تم تسجيل حالتي وفاة في بغداد الكرخ والرصافة"، مبينة أن مجموع الإصابات بلغ ٢٧٦٧، ومجموع الوفيات بلغ ١٠٩، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء ١٧٣٤، والراقدين الكلي ٩٢٤".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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