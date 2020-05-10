بريطانيا تودع شعار "ابقو في المنزل".. والمعارضة ترفض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتقدت أحزاب المعارضة البريطانية قرار الحكومة تغيير شعار "ابقوا في المنزل" المرتبط بدرجة التحذير من فيروس كورونا إلى "ابقوا حذرين"، واصفة إياه بأنه "غامض".



واستخدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الشعار الأخير في رسالة على تويتر قبيل خطابه التلفزيوني اليوم.

وحث جونسون، مواطني بلاده الأحد على "البقاء حذرين" من مخاطر كورونا، تزامناً مع اقتراب تخفيف إجراءات العزل.

ويستعد جونسون لتوضيح خطط الحكومة للبدء في تخفيف تدريجي لإجراءات العزل العام التي أوقفت أغلب الأنشطة الاقتصادية لما يقرب من 7 أسابيع.

بريطانيا تكشف الأحد عن نظام "إنذار كورونا"

وقال وزير الإسكان روبرت جنريك إن جونسون سيطرح نظام تحذير من 5 مستويات لرصد التفشي في إنجلترا مع إدخال الحكومة تغييرات محدودة مثل تشجيع الذين لا يمكنهم العمل من المنزل على العودة إلى مكاتبهم ومصانعهم.

وكان جونسون كتب على تويتر اليوم، قائلا: "على الجميع دور ليلعبه في المساعدة في السيطرة على الفيروس بالتزام الحذر واتباع القواعد. وهكذا يمكننا مواصلة إنقاذ حياتنا بينما نبدأ التعافي من فيروس كورونا".





ونشرت رسالته إلى جانب ملصق حكومي كبير أورد قواعد منها "ابقوا في المنزل قدر الإمكان" و"حدوا من الاتصال بالآخرين" و "حافظ على مسافة مع الآخرين إذا خرجت".

Advertisements

وفي مقابلة مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) قال وزير الإسكان جنريك إنه لن يجري الإعلان عن "إعادة فتح كبرى للاقتصاد الليلة"، لكن جونسون سيحدد خريطة الطريق "للأسابيع والأشهر المقبلة".

ومضى يقول "نحتاج لأن يكون لدينا رسالة أكثر شمولا لأننا نريد أن نستأنف ببطء وحذر الأنشطة الاقتصادية والحياة في البلاد".

وسجلت بريطانيا 31 ألفاً و587 وفاة بكورونا وهو ما يشكل الآن ثاني أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة، بينما وصل عدد الإصابات المؤكدة 215 ألفاً و260 حالة.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة صنداي تايمز أن مستشارين علميين حذروا حكومة جونسون من إمكانية تجاوز حالات الوفاة 100 ألف بنهاية العام إذا تم تخفيف إجراءات العزل بصورة أسرع من اللازم.

وقالت وسائل الإعلام إن من التغييرات التي سيعلنها جونسون اليوم السماح بممارسة التدريبات البدنية أكثر من مرة في اليوم.

وأضافت أنه سيعلن تفاصيل نظام تحذير من خمس درجات يتراوح من الأخضر وهو المستوى الأول إلى الأحمر وهو المستوى الخامس لتحديد مدى الخطر من كوفيد-19 في المناطق المختلفة للسماح للحكومة بزيادة القيود في الأماكن التي تقتضي ذلك.

وتتمتع باقي أجزاء المملكة المتحدة، وهي ويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية، بصلاحيات لتحديد إجراءات العزل العام فيها لكن من المتوقع أن تبقى متسقة بشكل عام مع ما تعلنه الحكومة في إنجلترا.

وتستخدم أنظمة التمييز اللوني في دول أخرى بالفعل مع شروعها في تخفيف إجراءات العزل من بينها فرنسا والهند.