شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تبدأ تطبيق حظر شامل يمتد حتى الـ 30 من مايو الجاري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020 الكويت - الخليج 365

Advertisements ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الكويت، مما دفعها لتمديد حظر شامل إلى نهاية شهر مايو. وذكرت وسائل إعلام تابعها "الخليج 365"، أن الكويت بدأت تطبيق حظر شامل يمتد حتى الـ 30 من مايو الجاري. وسجلت الكويت اليوم وفاة 9 أشخاص وإصابة 1056 آخرين بفيروس كورونا.

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