الجيش يسير دوريات عند مداخل جديدة القيطع لتنبيه الأهالي إلى ضرورة الحجر المنزلي

أفادت معلومات ​صحفية​ أن ​الجيش اللبناني​ يسير دوريات راجلة ومؤللة عند مداخل بلدة جديدة القيطع، وفي شوارعها الداخلية، لتنبيه الأهالي إلى ضرورة ​الحجر المنزلي​، والالتزام بقرارات التعبئة العامة وخطة الطوارئ الصحية، لمواجهة تحديات تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد.

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