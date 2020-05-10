بلدية القرعون: لعدم التجول إلا للضرورة القصوى

أعلنت بلدية القرعون سلسلة إجراءات وتدابير لمواجهة خطر انتشار وباء كورونا، مؤكدة أنها ستسطر محاضر ضبط بحق المخالفين"، داعية الى "اتخاذ أنواع الحيطة والحذر كافة، وعدم التجول إلا للضرورة القصوى، مع التشديد على إلغاء جميع الزيارات وحتى العائلية منها، وإغلاق جميع المحلات التجارية والمطاعم والأفران باستثناء السوبرماركت ومحلات بيع الأغذية والصيدليات ومحطات المحروقات".
ولفتت الى انه "يجب على الإخوة الذين تم الإحتكاك بهم حجر أنفسهم لمدة 14 يوماً، ووضع الكمامات بشكل متواصل وتعقيم اليدين وعدم المصافحة عند الخروج من المنزل، وعدم الخروج من البلدة إلا للضرورة القصوى، والالتزام بهذا التعميم حفاظا على سلامة الجميع وتحت طائلة المسؤولية، كما ستقوم بلدية القرعون بتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين والاستعانة بقوى الأمن الداخلي عند الضرورة".
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