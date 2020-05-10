ترأس راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، قداسا في كاتدرائية مار بطرس، في حضور عدد من المؤمنين للمرة الأولى منذ قرار التعبئة العامة، ملتزمين الإرشادات الوقائية لجهة التباعد الجسدي ووضع الكمامات وتعقيم اليدين عند مدخل الكاتدرائية".
ولفت عون إلى أن "كل إنسان منا وكل مسؤول عندما يتصرف روحيا واجتماعيا ووطنيا، بمحبة وضمير يكون عندئذ يحمي خرافه من الاستغلال، لذا على جميع المسؤولين السياسيين ان يرعوا خرافهم بضمير لما فيه مصلحة الشعب والوطن، فوطننا لبنان يحتاج اليوم الى حضارة المحبة، لذا علينا جميعا ان نتعاون مع بعضنا البعض بدءا برئيس الجمهورية والرؤساء والمسؤولين السياسيين والروحيين والمواطنين كل من موقعه من اجل قيامة الانسان والوطن من المشاكل التي يتخبط بها".
كانت هذه تفاصيل خبر القداس الأول بمار بطرس جبيل بحضور المؤمنين بعد انقطاع قسري دام قرابة الشهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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