العمل الإسلامي: نحذر من خطورة بعض البرامج الهادفة للتطبيع مع اسرائيل

حذّرت جبهة العمل الإسلامي في لبنان من "خطورة بعض البرامج والمسلسلات التلفزيونية التي تبثها بعض القنوات الخليجية والتي تهدف إلى التطبيع الثقافي والتقارب المادي والمعنوي مع العدو الصهيوني الغاصب والمحتل لأرض الإسراء والمعراج>
وأكدت الجبهة أنّ "كل محاولات التطبيع مع إسرائيل، وكل محاولات غسل أدمغة المواطن العربي والمسلمين ستبوء بالفشل، وأن كل تلك الملايين والمليارات من الدولارات والتي تُصرف اليوم بهدف إخضاع وإذلال المواطن العربي والفلسطيني لن تُغيّر إطلاقاً في عقيدة المسلمين وقناعاتهم من أن الصهاينة المحتلين لأرضنا العربية والإسلامية هم العدو الأول والأساسي لأمتنا، وأنهم ومنذ احتلالهم لفلسطين يسعون إلى التوسع والاستعمار تارة بالحرب العسكرية وتارة بخدعة السلام المزيّف بأن أرضك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل".
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