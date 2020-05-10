الكشاف العربي يحتفل بيوم الأم العالمي ويوزع الورود على الأمهات

افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا انه لمناسبة يوم الأم العالمي، وبمبادرة من وزارة الشباب والرياضة، شاركت مفوضية صيدا في جمعية الكشاف العربي في لبنان بالنشاط الذي نظمه اتحاد كشاف لبنان، حيث تم توزيع الورود على الأمهات والناس عند مدخل مدينة صيدا، وكذلك الممرضات الأمهات في مستشفى حمود.
وقام عناصر من مفوضية الدفاع المدني في الكشاف العربي بتوزيع الورود على الجسم الطبي في مستشفى لبيب الطبي، ومستشفى دلاعة في صيدا عربون محبة وتقدير لهم على جهودهم الجبارة بخاصة في هذه الظروف الصعبة الناتجة عن جائحة الكورونا .
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