الكشاف العربي يحتفل بيوم الأم العالمي ويوزع الورود على الأمهات

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا انه لمناسبة يوم الأم العالمي، وبمبادرة من ​وزارة الشباب والرياضة​، شاركت مفوضية صيدا في جمعية ​الكشاف العربي​ في ​لبنان​ بالنشاط الذي نظمه اتحاد ​كشاف لبنان​، حيث تم توزيع الورود على الأمهات والناس عند مدخل ​مدينة صيدا​، وكذلك الممرضات الأمهات في ​مستشفى حمود​.

وقام عناصر من مفوضية ​الدفاع المدني​ في الكشاف العربي بتوزيع الورود على الجسم الطبي في مستشفى لبيب الطبي، ومستشفى دلاعة في صيدا عربون محبة وتقدير لهم على جهودهم الجبارة بخاصة في هذه الظروف الصعبة الناتجة عن جائحة ​الكورونا​ .