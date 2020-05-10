بلديتا القليعة وبرج الملوك للأهالي: لا مجال للاستهتار

توجهت بلديتا ​القليعة​ و​برج الملوك​، إلى أهالي كل من البلدتين، ببيان، لفتت من خلاله الى انه "نظرا لخطورة انتشار الوباء في مناطق قريبة من قضاء ​مرجعيون​، وتزايد الحالات في ​لبنان​، نطلب وبشدة من الأهالي التقيد التام بقرار التعبئة وإبلاغ ​البلدية​ فورا عن أي حالة مشكوك بامرها لاتخاذ الاجراء الطبي بشأنها، فلا مجال للاستهتار، كما نطلب من الأهالي الساكنين خارج البلدة ويودون القدوم إبلاغ البلدية، وأن يلتزموا ​الحجر المنزلي​ مدة 14 يوم، وتحت طائلة المسؤولية.

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