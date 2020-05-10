الخازن: لإعادة النظر بقرار فتح المدارس بظل ارتفاع عدد المصابين بكورونا

أدلى النائب ​فريد هيكل الخازن​ بتصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، دعا فيه وزير التربية و​التعليم العالي​ ​طارق المجذوب​ "لإعادة النظر بقرار فتح المدارس تزامناً مع عودة تصاعد أرقام المصابين ب​كورونا​".

تجدر الإشارة إلى أن وزير التربية كان قد عقد مؤتمراً صحفيا أشار فيه إلى أن ​طلاب الشهادة المتوسطة​ سوف ينالون إفادة رسمية من دون إجراء إمتحانات رسمية، كما أعلن إنهاء ​العام الدراسي​ لطلاب الحلقة الأولى والروضات، على أن يستكمل باقي ​الطلاب​ التدريس في مرحلة ما بعد الأعياد لكنه ذكر أن القرار قادر للتعديل.