الخازن: لإعادة النظر بقرار فتح المدارس بظل ارتفاع عدد المصابين بكورونا

أدلى النائب فريد هيكل الخازن بتصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، دعا فيه وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب "لإعادة النظر بقرار فتح المدارس تزامناً مع عودة تصاعد أرقام المصابين بكورونا".
تجدر الإشارة إلى أن وزير التربية كان قد عقد مؤتمراً صحفيا أشار فيه إلى أن طلاب الشهادة المتوسطة سوف ينالون إفادة رسمية من دون إجراء إمتحانات رسمية، كما أعلن إنهاء العام الدراسي لطلاب الحلقة الأولى والروضات، على أن يستكمل باقي الطلاب التدريس في مرحلة ما بعد الأعياد لكنه ذكر أن القرار قادر للتعديل.
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