وحدة كوارث قضاء صور: تسجيل حالة جديدة بالكورونا وافدة من دولة إفريقية

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، في بيان، واستنادا إلى تقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال، أنه "تم تسجيل حالة واحدة مؤكدة ومثبتة مخبريا بإصابتها ب covid-19، وافدة من إحدى الدول الأفريقية، مطمئنة في المقابل إلى أن نتيجتي الحالتين المشتبه بهما اللتين سجلتا أمس، سلبية، و"لم تسجل اليوم أي حالة مشتبهة"، فيما لا تزال "حالة مشتبها بها مخالطة لحالة مؤكدة ومثبتة إصابتها ب covid-19، قيد المتابعة من خلال الفحص المخبري PCR، وهي حاليا في العزل المنزلي لحين صدور النتائج".
وأشارت إلى أنه بـ"تسجيل الإصابة الجديدة، ارتفع عدد المصابين في القضاء إلى 27 "توزعوا على الشكل التالي: 23 حالة وافدة من إفريقيا، 3 حالات وافدة من أوروبا، وحالة واحدة محلية، وقد تماثل خمسة منهم الى الشفاء بشكل تام بينهم الحالة المحلية".
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