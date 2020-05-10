بلدية الحدت: للتقيد أكثر وأكثر بتدابير التعبئة العامة

أعتبر رئيس بلدية الحدت جورج عون، في بيان، ان "الأرقام ومعدلات الإصابة بفيروس كورونا في الأيام القليلة الأخيرة لا تطمئن ولا تشجع، وأبعد الله عنا الموجة الثانية التي لطالما حذر منها أكثر من مرجع واختصاصي، وهذا الواقع المستجد الناجم عن تساهل واستهتار هنا، واستخفاف هناك، وتسخيف لقواعد الحماية وإجراءاتها هنالك، يدفعني الى مناشدة أهلنا الحدتيين وجميع المقيمين، لإظهار المزيد من الالتزام بإجراءات الوقاية والتقيد أكثر وأكثر بتدابير التعبئة العامة، بالاضافة طبعا الى قواعد الحماية والوقاية الشخصية والتي تبقى الأهم".
ولفت عون الى ان "يستغل هذه المناشدة ليضيف اليها مسألة حياتية أساسية وخطيرة تتصل بغلاء أسعار المواد والسلع الغذائية، وهو ما يجعل حياة عائلاتنا أكثر مرارة وقسوة، عدا عن تذكيري بواجب التضامن بين أفراد مجتمعنا وواجب كل مقتدر أن يمد يده الى الأكثر حاجة"، مشدداً على انه "ومن موقع المسؤولية على أصحاب السوبر ماركت ومحلات بيع الأغذية وجوب تحكيم ضمائرهم ونبذ الجشع وعدم رفع الأسعار، علما أنهم سيخضعون في مطلق الأحوال لعمليات الرقابة والمتابعة اليومية، أكان من جهة الجهاز البلدي المختص أو من جهة مصلحة حماية المستهلك. حمى الله الحدت من كل شر ومكروه".
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