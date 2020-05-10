غرفة إدارة الكوارث: 36 حالة جديدة 23 مقيما و13 وافدا

أشار التقرير اليومي لغرفة إدارة الكوارث عن آخر مستجداد كورونا إلى أن ​لبنان​ سجل في ال24 ساعة الماضية مجموع 36 حالة إصابة ب​فيروس كورونا​ في ارتفاع كبير للمعدل اليومي، حيث كان قد لامس الصفر للمقيمين، الا أن ​الإصابات​ توزعت هذه المرة على 13 وافدا إلى لبنان، و23 مقيما في لبنان، مما يضع لبنان في مرحلة صعبة من جديد.

وأكد التقرير أن مجموع المصابين 845، تم شفاء 234 حالة منه، ووفاة 26 شخصا، مما يشير إلى أن العدد المصاب اليوم هو 585 حالة على الأراضي اللبنانية، حوالي 8% من هذه الإصابات خطرة و63% حالات متوسطة وخفيفة، أما 29% من الإصابات فلا تعاني من أي عارض على الإطلاق، ويبين التقرير تفوق عدد المصابين الذكور على المصابات الإناث بفارق بسيط.