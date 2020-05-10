سلطات أميركا: تسجيل 1615 وفاة و25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أكدت بيانات إحصائية أن ​الولايات المتحدة​ سجلت خلال اليوم الأخير أكثر من 1.6 ألف وفاة و25 ألف إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد، حيث أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية التي أطلقت مشروعا خاصا بمتابعة تفشي الوباء في البلاد والعالم، أن حصيلة ​ضحايا​ الجائحة في الولايات المتحدة ارتفعت في التاسع من أيار بـ1615 حالة وفاة جديدة، فيما سجل إجمالي عدد حالات الفيروس التاجي في البلاد ارتفاعا بـ25621 إصابة جديدة.

وحسب آخر بيانات ​الجامعة​، سجلت في الولايات المتحدة حتى الآن 1309541 حالة لكورونا، بما في ذلك 78794 حالة وفاة، ما يتجاوز بأضعاف حصيلة أي دولة أخرى في العالم.