سلطات أميركا: تسجيل 1615 وفاة و25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أكدت بيانات إحصائية أن الولايات المتحدة سجلت خلال اليوم الأخير أكثر من 1.6 ألف وفاة و25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حيث أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية التي أطلقت مشروعا خاصا بمتابعة تفشي الوباء في البلاد والعالم، أن حصيلة ضحايا الجائحة في الولايات المتحدة ارتفعت في التاسع من أيار بـ1615 حالة وفاة جديدة، فيما سجل إجمالي عدد حالات الفيروس التاجي في البلاد ارتفاعا بـ25621 إصابة جديدة.
وحسب آخر بيانات الجامعة، سجلت في الولايات المتحدة حتى الآن 1309541 حالة لكورونا، بما في ذلك 78794 حالة وفاة، ما يتجاوز بأضعاف حصيلة أي دولة أخرى في العالم.
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