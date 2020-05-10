محافظ البقاع يؤكد ثبوت 3 حالات إصابة بكورونا لعسكريين بالبقاع

أفاد مراسل "​الخليج 365​" عن أن محافظ ​البقاع​ القاضي ​كمال ابو جوده​، أكد ثبوت 3 حالات لمصابين في ​فيروس كورونا​ لعسكريين اثنان منهما في بلدة ​مجدل عنجر​ والثالث في بلدة تعلبايا، بعد ان أجريت لهم فحصوات ال PCR الخاص بفيروس كورونا وقد جاءت نتائج الفصوصات إيجايبة، وهم ينفذون الحجر داخل منازلهم.

وقد تابع هذه المسألة مع رؤساء البلديات واعطى تعليماته بضرورة اخذ الاحتياطات اللازمة وتنفيذ قرار التعبئة العامة منعا لتفشي الوباء، لأننا ما زلنا في مرحلة الخطر.

وتابع ابو جوده مسألة الاكتظاظ الذي حصل اثناء توزيع ​مساعدات​ غذائية في ​مدينة زحلة​ مع كل من قائد ​منطقة البقاع​ الاقليمية في ​قوى الامن الداخلي​ العقيد ربيع مجاعص، والمدير الاقليمي لمديرية ​امن الدولة​ في البقاع العقيد بشارة حداد، ورئيس ​بلدية زحلة​ ​المعلقة​ و​تعنايل​ المهندس اسعد زغيب، لاتخاذ الاجراءات اللازمة. ودعا أبو جوده المواطنين للتخفيف من الاختلاط والاحتكاك حفاظا على سلامتهم وصحة عائلاتهم.