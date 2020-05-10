تسجيل 14 إصابة جديدة و3 وفيات بإسرائيل بمجموع 16458 إصابة و248 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن أنها سجلت 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما شهدت حصيلة الوفيات بالوباء ارتفاعا جديدا، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات 16458 حالة، مع رصد أربع حالات جديدة فقط منذ مساء يوم أمس. وتمثل أرقام اليوم في إسرائيل أدنى حصيلة إصابات بالفيروس منذ 11 آذار.
وسجلت ساطات إسرائيل خلال آخر 24 ساعة ثلاث وفيات جديدة بكورونا، وأصبحت حصيلة الضحايا 248 حالة وفاة.
وتعافى 11384 شخصا من كورونا في إسرائيل حتى الآن مقابل 4826 حالة نشطة، بما في ذلك 74 مريضا في حالة خطرة 65 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.
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