دق وزير الزراعة عباس مرتضى في حديث لتلفزيون "النشرة"، ناقوص الخطر على ملف الأمن الغذائي في لبنان، الذي يرتبط بتوافر الغذاء والقدرة الشرائية، معتبرا أن مشكلة الأمن الغذائي هي نتيجة تقلص الزراعة على مدى السنين الماضية، مشيرا إلى أن "الهدف هو حث الناس لزراعة الأرض، وإن لم تزرع جميع الأراضي الزراعية في لبنان، نحن أمام أزمة غذائية كبيرة في الأشهر القادمة والسنين القادمة".
وعلق مرتضى على موضوع اقتراح القانون الذي يرمي بدفع أصحاب الأراضي الغير مزروعة 1000 ليرة لبنانية عن كل متر غير مزروع، معتبرا أنه تم اجتزاء الحديث، الهدف هو حث المزارعين على الزراعة، وليس الهدف الضرائب، ودراسة وزارة الزراعة هي تشجيعية، وندرس تقديم الدعم لاستصلاح الأراضي وتوفير الإمكانيات لزراعتها، ونحن ندرس مشروع فرض الضريبة، وهو بحاجة لمجلس وزراء ومجلس نيابي"، مشيرا إلى أن هدفها الإنتقال من الإنتاج الريعي للغذائي.
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى لتلفزيون النشرة: إن لم تُزرع وتُستصلح أراضينا سنتعرض لأزمة غذائية بعد أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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