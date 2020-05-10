شرق إفريقيا / فيضانات مدمّرة تُودي بحياة المئات وتشرّد الآلاف

وكالات- جرفت الفيضانات طرقا وجسورا ومستشفى بأوغندا وبلدة بالكامل في الصومال في وقت ضاعفت فيه الأمطار الغزيرة التي سقطت في مختلف أنحاء شرق أفريقيا متاعب الحكومات التي تبذل جهودا مضنية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد. وأودت الفيضانات بحياة مئات الأشخاص في كينيا وأوغندا والصومال ورواندا وإثيوبيا وشردت آلافا آخرين. Advertisements وفي إثيوبيا تضررت مناطق في شرق البلاد أكثر من غيرها من الفيضانات التي شردت أكثر من مائة ألف شخص، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

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